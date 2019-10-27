شكرا لقرائتكم خطة وادي دجلة خلال توقف الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكمل : "تاكيس جونياس يعمل على علاج الأخطاء الدفاعية في وادي دجلة، ومؤمن بطريقته التي يرفض تغييرها طالما أن الفريق يصل لمرمى الخصوم فهي ناجحة".
وأتم : "وادي دجلة كان الأفضل في كل المباريات السابقة للدوري".
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