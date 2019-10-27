اخبار الرياضه

خطة وادي دجلة خلال توقف الدوري المصري...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خطة وادي دجلة خلال توقف ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لوادي دجلة، أن الجهاز الفني للفريق قرر إقامة مباراة ودية كل إسبوع خلال توقف الدوري.

 

وقال عبد الواحد خلال تصريحات تلفزيونية: "الجهاز الفني لوادي دجلة قرر إقامة مباراة ودية كل إسبوع خلال توقف الدوري، وسنواجه النصر يوم الأربعاء المقبل".

 

Advertisements

وأكمل : "تاكيس جونياس يعمل على علاج الأخطاء الدفاعية في وادي دجلة، ومؤمن بطريقته التي يرفض تغييرها طالما أن الفريق يصل لمرمى الخصوم فهي ناجحة".

 

وأتم : "وادي دجلة كان الأفضل في كل المباريات السابقة للدوري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطة وادي دجلة خلال توقف الدوري المصري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا