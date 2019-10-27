شكرا لقرائتكم عبد الواحد: توقف الدوري يفيد الزمالك أكثر من الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف: "ميتشو يتحمل الأداء السئ للزمالك الفترة الأخيرة، لكنه يملك الآن أداءا أفضل مما قدمه مؤخرا، ومن الأفضل استمراره حتى وإن كان لا يقدم مستويات جيدة".
وأتم: "جماهير الزمالك تشعر بالقلق لأن فريقها لا يقدم مستويات جيدة حتى وإن كانت تفوز".
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