شكرا لقرائتكم خالد الغندور: رحيل خالد بوطيب عن الزمالك في يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك سيقيم الإجانب خلال فترة توقف الدورى المصرى للوقوف على مستواهم. أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" ميتشو هيقيم الأجانب في فترة التوقف وهيشوف مين اللي هيمشي، أتوقع رحيل خالد بوطيب في يناير". الجديد بالذكر أن الدورى المصرى متوقف فى الفترة الحالية بسبب استعدادات المنتخب الأولمبى لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

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