البرازيلي سيرجيو مدرباً لدبا الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

أعلن دبا الفجيرة تعاقده الرسمي مع البرازيلي سيرجيو الكسندر للإشراف على تدريب فريق الكرة الذي يخوض منافسات دوري الدرجة الأولى خلفاً للمدرب محمد الخديم.

تم توقيع العقد مع المدرب البرازيلي حتى نهاية الموسم الكروي بحضور سعيد راشد الخطيبي نائب رئيس النادي، الذي أكد أن اختيار المدرب سيرجيو جاء بعد بحث ومتابعة لوضعية الفريق في ظل النتائج غير المرضية في تصفيات كأس رئيس الدولة، فضلاً عن انتقاء الأفضل والأنسب لمتطلبات المرحلة القادمة خاصة وأن الطموحات الدباوية كبيرة في العودة مجدداً لدوري الخليج العربي، بالإضافة إلى الخبرة الجيدة التي يمتلكها المدرب البرازيلي مع الفرق الإماراتية بعد أن سبق له العمل مع كل من دبا الحصن والعروبة والخليج سابقاً.

من جانبه، أعرب المدرب سيرجيو ألكسندر عن سعادته بالعودة مجدداً إلى الدولة وخوض تجربة جديدة مع الفريق الدباوي، مؤكداً أنه يضع كل قدراته وخبرته أمام النادي من أجل تحقيق التطلعات المرجوة، لافتاً إلى أن تجاربه الناجحة مع الكرة الإماراتية تجعله متفائلاً في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله التدريبي.