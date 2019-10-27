الهلال يستضيف النصر فـي ديربي خاص بمحيط الرعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يستضيف الهلال اليوم غريمه اللدود النصر في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود «محيط الرعب» في مواجهة تحمل طعم الديربي للعاصمة السعودية الرياض الذي يتجدد في ظروف مختلفة اليوم لكنه يحتفظ بكامل الدسم بين العملاقين منذ أول مباراة جمعتهما في عام 1964، وتشهد الجولة مباراة أخرى تجمع الاتحاد بفريق أبها على ملعب الجوهرة المشعة.

تأتي المباراة على ذكرى مواجهات الموسم الماضي عندما تعادل الفريقان على الملعب نفسه، ذهاباً «2-2» قبل أن يفوز النصر إياباً على ملعب الملك فهد الدولي 3-2 ومن ثم حقق اللقب، مع ذلك يصعب توجيه المعطيات لأي طرف رغم وجود الهلال في الصدارة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، ويحتل النصر المركز السادس برصيد 11 نقطة ولكن من 6 مباريات، ويتفوق الهلال من خلال الجولات السبع الماضية بالرصيد النقطي والتهديفي «22 هدفاً و6 انتصارات»، في حين يتفوق النصر فقط في خط الدفاع حيث لم يلج مرماه سوى هدف واحد مقابل 6 أهداف استقبلها مرمى الهلال.

فقر تهديفي

ويعاني النصر حامل اللقب فقراً تهديفياً هذا الموسم؛ حيث لم يسجل سوى 5 أهداف رغم وجود هداف النسخة الماضية المغربي عبد الرزاق حمدالله بمقدمة هجومه إلى جانب مواطنه نور الدين أمرابط والبرازيلي جوليانو القادم من الخلف.

كما يعاني الأصفر في زيارته الثانية لمحيط الرعب، بعض المشاكل الفنية أبرزها افتقاره للمهاجم النيجيري المصاب أحمد موسى الذي لم يستطع البرتغالي روي فيتوريا إيجاد بديل له رغم الاستعانة بأكثر من لاعب حتى إنه قام مؤخراً بتغيير الطريقة إلى 3-4-1-2 لخلق التوازن ومنح ظهيري الجنب، حرية المساندة في الهجمة. وتقتصر معاناة الروماني رازفان مدرب الهلال في المشاكل التي يقع فيها ثنائي قلب الدفاع علي البليهي والكوري هيون سو، وهو ما ظهر بشكل واضح في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عندما استقبل الهلال الثلاثاء الماضي أربعة أهداف من ضيفه السد القطري قبل أن يتأهل للنهائي بفض نتيجة الذهاب.

وأكد رازفان أنه «متشوق» لخوض اللقاء اليوم، مبيناً أن فريقه بكامل الجاهزية بعد معالجة الأخطاء التي حدثت أمام السد.

وبين أن «النصر فريق جيد ولديه طموحات للحاق بركب المقدمة ويمتلك عناصر مميزة، ومثل هذه المباريات تعتمد على التفاصيل البسيطة والتركيز، وفريقي جاهز لعمل كل شيء من أجل الفوز ومواصلة الصدارة بفارق جيد عن المنافسين»

ولا يظهر أن المدربين سيعملان على إحداث تغيير كبير على التشكيلة، حيث تتضمن تشكيلة النصر الحارس براند جونز، وفي الدفاع الثلاثي عمر هوساوي وعبد الله مادو ومايكون والظهيرين سلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد، وفي الوسط يعود عبدالله الخيبري بجانب بيتروس وجوليانو، وفي الهجوم نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدلله، وتضم تشكيلة الهلال عبد الله المعيوف في الحراسة والبليهي وهيون سو في متوسط الدفاع ومحمد البريك وياسرالشهراني ظهيري جنب، وفي الوسط الكولومبي كويلار وسلمان الفرج وسالم الدوسري والبرازيلي إدواردو، وفي الهجوم الفرنسي جوميز والبيروفي كاريلو.

على صعيد متصل شهدت الجولة أول أمس فوز الفيحاء على الفتح «3-1» بعدما انتهى الشوط الأول لمصلحة الفتح بهدف، وفاز الرائد على ضمك بهدف دون رد، ليرفع الفيحاء والرائد الرصيد على 9 و8 نقاط وبقي الفتح على ضمك في آخر الترتيب بأربع نقاط.