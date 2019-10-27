«أبوظبي للرياضات الشراعية» يعلن فتح باب التسجيل لـ «داس 43»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل لسباق داس للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي يقام السبت المقبل منطلقاً من جزيرة داس.

ويعد السباق هو الجولة الثانية من سباقات 43 قدماً التي تقام هذا الموسم، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً، ويقام السباق لمسافة 22 ميلاً بحرياً ومن المتوقع أن يصل عدد البحارة المشاركين فيه إلى 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة، وخصص النادي 4 ملايين درهم جوائز للفائزين في السباق المقرر له السبت المقبل.

وقال ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي: في أسبوع واحد أقيمت بطولة أبوظبي للقوارب الشراعية التي شارك فيها وفود من 30 دولة ثم جاءت ملحمة دلما التي شارك فيها 3 آلاف بحار والآن سوف يكون عشاق التراث البحري على موعد مع الجولة الثانية من سباقات فئة 43 قدماً.

وأضاف: بكل تأكيد دعم القيادة الرشيدة هو السبب وراء هذه الطفرة وهذا الكم من الأحداث الكبيرة، لاسيما وأن التراث البحري يمثل جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الوطن.