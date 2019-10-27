مانشستر سيتي كاد يخسر جوارديولا بسبب شقة فارهة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف كتاب جديد بعنوان «سيتي بيب: صناعة الفريق السوبر» بقلم بول بالوس ولو مارتن عن كواليس عقد المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي. وكشف الكتاب عن تخوف بطل إنجلترا من تفويت فرصة الحصول على مدرب برشلونة السابق في 2016 بسبب طلبه شقة فخمة في وسط مدينة مانشستر على خلاف نجوم الفريق المقيمين في ضاحية شيشير.

وخشي سيتي من أن يغير جوارديولا رأيه في خلافة المدرب التشيلي مانويل بيلجيريني بعد رحيل الإسباني عن نادي بايرن ميونيخ، وذكر لو مارتن في كتابه أن بيجرشتين المدير الرياضي في سيتي أبلغ مدير العلاقات دافيد كينتانا بعقد اجتماع عاجل مع جوارديولا بمدينة ميونيخ لبحث الوضع وقال بيجرشتين حينها: «يبدو أن هناك مشكلة مع الألمان».

ويقول المؤلفان في الكتاب: «حتماً كانت هناك مشكلة، جوارديولا وعائلته كانوا يقيمون في شقة فارهة في سوفينتراس، لذا طلب بيب نفس مواصفات الشقة في مانشستر وشكّل هذا المطلب عقبة في المفاوضات. كينتانا وجوارديولا اجتمعا على طاولة غداء قرابة 3 ساعات في مطعم فيتامي بميونخ ودار الحديث عن تنظيم النادي والبنية التحتية واللاعبين لكن مشكلة سكن المدرب الجديد بقيت بدون حل، المشكلة تلخصت في رفض جوارديولا الإقامة في مكان غير وسط المدينة ولم يعثر سيتي على الشقة المطلوبة. بيجرشتين تخوف من تبخر خططه بتعيين المدرب لكن كينتانا طمأن جوارديولا وقال له: «لا تقلق، سنبني لك شقة بهذه المواصفات إن لم نعثر على واحدة، قد يستغرق الأمر بضعة أشهر لكننا سنحقق مطلبك».

انتقل آل جوارديولا في نهاية المطاف لشقة مترفة في «دينزجيت سيتي سويتس» في وسط مدينة مانشستر والتحق به بعد وقت قصير اللاعب الألماني ايكاي جندوجان، كما أعجب نجم الفريق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بفكرة العيش في المدينة وانتقل إليها من منزله الريفي.



قطع علاقة



وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إنجليزية أن سيتي طرد شركة بي اش دي مانشستر للميديا التي صورت له إعلاناً لم يحظ باستحسان الجمهور.

وكان الإعلان يتركز حول فكرة استضافة نجوم «السوشيال ميديا» لرفع جاذبية مباريات الفريق الأوروبية لكن الفكرة لم تلق دعماً من مشجعي سيتي لأن كل «فاشينيستا»، طلب من متابعيه حضور المباريات لأن مشجعي سيتي لن يهتموا كثيراً بخصومهم غير المشهورين (دينامو زغرب، شاختار دونتيسك وأتالانتا).

رفض سيتي الكشف عن اسم شركة الميديا حرصاً على سمعتها في السوق لكن مسؤولي سيتي شعروا بالانزعاج لأن الشركة لم تتحمل مسؤولية فكرة الترويج لذا أبلغتها بقطع العلاقة، وعلق جون كيرشو المدير العام لشركة بي اش ميديا: «نجري تحقيقاً داخلياً بعدما كان الإعلان دون التوقعات ومواصفات شركتنا ونعتذر لنادي مانشستر سيتي عن أي ضرر ألحقناه به».

وحضر مباراة فوز سيتي على أتالانتا 5-1 يوم الثلاثاء الماضي 49.308 أقل ب 4000 من الحضور المطلوب في مباريات المسابقة الأوروبية.

وعلى صعيد الفريق، عبر المدرب الإسباني جوارديولا عن خشيته من غياب لاعب وسطه الأوكراني أولكسندر زنشنكو حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل بعد خضوعه في مدينة برشلونة تحت إشراف الطبيب رامون كوجات لجراحة في الركبة لإصابة تعرض لها في مهمة مع منتخب بلاده، وسيغيب عن مواجهة ليفربول المهمة أيضاً رودري بعد خروجه وهو يعرج من مباراة الفوز على أتالانتا أوروبياً وعلق بيب: «ليست إصابة خطيرة، قال لي الكادر الطبي إنه سيعود بعد الإجازة الدولية».

ورغم وجود مندي وأنجلينو وكانسيلو لسد فراغ زنشنكو، إلا أن إصابة الأوكراني تضاعف من محنة المدرب مع المصابين والمحتاجين لوقت إضافي لاستعادة اللياقة. وقد تفتح إصابة رودري الباب واسعاً أمام فيل فودن خريج الأكاديمية إلى جانب جندوجان.

وعلى صعيد توتنهام اعترف الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو بأن تصوير الفيلم الوثائقي ورصد الكاميرات له في كل حين يشكلان عبئاً إضافياً عليه هذا الموسم. وكان توتنهام آخر ناد وقع مع شركة أمازون لإنتاج حلقات من مسلسل «أول أور نثنج» (كل شيء أو لا شيء) الذي تناول مشوار مانشستر سيتي في حلقاته الأولى. وقال بوكتينيو في معرض حديثه: «من الصعب أن تكون هناك كاميرا في مكتب عملك تصور كيف تتعامل مع المواقف. أحياناً لست في مزاج للتصوير لكن الكاميرا تصور. قلت سلفاً إنني لم أعد اشعر بأنني مدرب بل مدير والآن مع الكاميرا أشعر بأنني منتج، جمعت 3 وظائف: مدرب ومدير ومنتج».

وكان الوضع ليكون سهلاً على بوكتينيو لو أن فريقه يبلي حسناً هذا الموسم لكنه لم يحقق الفوز إلا 4 مرات من 13 مباراة في جميع المسابقات وقد يكون هذا الموسم هو الأسوأ له منذ مجيئه للنادي في 2014. وتلقى توتنهام دفعة بالفوز على ريد ستار بلجراد 5- صفر قبل مواجهة ليفربول اليوم على الأنفيلد وهي أول مواجهة بين الفريقين منذ نهائي أوروبا الموسم الماضي. وعلق بوكتينيو: «نهائي أوروبا كان كل شيء أو لا شيء لكنه أصبح لا شيء في نهاية المطاف، بقيت الخسارة كابوساً بالنسبة إلينا».

ولرفع معنويات مدربهم قام لاعبو توتنهام بدعوته للعشاء في مطعم نوفيكوف في حي مايفير يوم الخميس وعلق: «هذا النوع من النشاطات يقوي الفريق ويجعله أكثر تماسكاً على المدى المتوسط والبعيد لكنه لن يعني حتماً أن نذهب لمعقل ليفربول ونفوز بالخمسة».