ويكس يقود تجمّعاً لتمارين التحمل بتحدي دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبرت دبي صباح أمس عن التزامها باتباع نمط حياة أكثر سعادة ونشاطاً من خلال انضمام سكان الإمارة بمختلف شرائحهم إلى المدرب العالمي جو ويكس الشهير بلقب «ذا بودي كوتش» في أكبر تجمع لتمارين التحمل في المنطقة، والذي أقيم ضمن إطار تحدي دبي للياقة. وجاءت مشاركة الآلاف في هذه الفعالية الرائدة التزاماً منهم بتعزيز مستوى لياقتهم، حيث مارسوا سلسلة تمارين تحمل مع جو ويكس خلال 30 دقيقة في سكاي دايف دبي.

وقال جو ويكس: يسعدني تحقيق هذا الإنجاز التاريخي مع مدينة دبي لأكبر تجمّع لتمارين التحمّل في المنطقة. لقد أبهرني المشاركون في هذه الفعالية بحماستهم وتفانيهم. إنّ تحدي دبي للياقة مبادرة ملفتة فعلاً.

كما أقيمت فعالية المدرب الرياضي العالمي «جو ويكس» برعاية كريمة من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بالتعاون مع بنك الإمارات الوطني وسكاي دايف وبدعم أكثر من 100 متطوع وقائد فرق من برنامج مضياف التدريبي الذي يشكّل جزءاً من المبادرات التدريبية واسعة النطاق التي تطلقها دبي للسياحة.

من ناحية أخرى وضمن فعاليات تحدي دبي للياقة أعلنت دبي القابضة أسماء الفائزين في سباق دبي القابضة العمودي الرسمي «سكاي رَن» لعام 2019 الذي أقيم أمس في مبنى «جميرا أبراج الإمارات» بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للجري العمودي، وجولة السباقات العمودية العالمية ومجموعة جميرا و«تاليس فيتنس».

وشهد سباق هذا العام رقماً قياسياً جديداً سجّله بيوتر لوبودزينسكي من بولندا الذي نجح في صعود 52 طابقاً أي ما يعادل 1,334 درجة سلالم للوصول إلى قمة مبنى «جميرا أبراج الإمارات» الشهير في 6 دقائق و55 ثانية، أي أقل ب14 ثانية من الرقم الذي سجّله في الدورة السابقة (7 دقائق و9 ثوانٍ). وأنهت سوزان والشام الدورة السادسة عشرة من السباق الخيري خلال 8 دقائق و3 ثوان، متفوقة على رقمها في النسخة السابقة بفارق 13 ثانية (8 دقائق و16 ثانية).