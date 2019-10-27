الجزيرة والظفرة يبحثان عن النقطة الـ 10.. والقمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

يسدل الستار على مباريات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي حين يتحول الوصل إلى ملعب حمدان بن زايد ليحل ضيفاً على الظفرة، بينما سيكون الختام مع موقعة الجزيرة وضيفه اتحاد كلباء.

ويريد الجزيرة (7 نقاط) البحث عن فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة مديره الفني الهولندي مارسيل كايزر، حين يستقبل على أرضه في التاسعة مساء اليوم ضيفه اتحاد كلباء.

ويمني «فخر العاصمة» النفس بتحقيق فوز يساعده على الاقتراب أكثر من أهل القمة، وتعويض النقاط التي أضاعها في الجولات الأولى خلال حقبة المدرب ستريبل.

وكان الفريق قد خاض منتصف الأسبوع مواجهة عربية أمام الإسماعيلي خسرها بهدفين دون مقابل، عمد خلالها كايزر إلى إراحة بعض العناصر الأساسية، من أجل الحفاظ على جاهزيتهم لخوض لقاء اليوم.

ويأمل الفريق الجزراوي أن يمضي قدماً على درب الانتصارات، حتى يقترب أكثر من صدارة الشارقة (13 نقطة) والتقدم إلى المركز الثالث.

وسيكون علي مبخوت أمام فرصة زيادة غلته تهديفياً، بعدما استهل مشواره في المرحلة السابقة بتسجيل الهدف الأول في مرمى خورفكان، بينما قد لا يتوانى في الدفع مرة جديدة باللاعب عمر عبد الرحمن في تشكيلته الأساسية، خاصة في ظل غياب الثلاثي المكون من البرازيلي كينو والمغربي مراد باتنا وخلفان مبارك بسبب الإصابة.

ويخوض الضيوف اللقاء بمعنويات عالية، بعدما نال النقاط الثلاث في المرحلة السابقة بفوزه على الفجيرة، ليحقق البداية الأمثل تحت قيادة المدير الفني الأوروغوياني خورخي داسيلفا.

ويأمل الضيف الذي يفتقد خدمات منصور البلوشي الموقوف، أن يتمكن من استغلال الثغرات الدفاعية في تشكيلة فخر العاصمة، من خلال الرهان على قدرات العملاق التوغولي مالابا الذي نجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن.

طموح مشترك

يتحول فريق الوصل الأخير (نقطة واحدة) إلى الظفرة (7 نقاط) ليحل ضيفاً على أصحاب الأرض في السادسة والربع مساء اليوم بحثا عن فوز يبعده عن قاع الترتيب.

ويخوض الضيف اللقاء وسط ظروف صعبة، بعدما مني بالهزيمة في الجولات الثلاث الأخيرة ليجد نفسه يقبع في اسفل جدول الترتيب، ما يحفز عناصر المدير الفني الروماني ريجيكامب لنيل النقاط الثلاث.

وسيكون مصير المدير الفني الروماني محفوفاً بالمخاطر، خاصة أن التعثر سيعقد من مهمة إبقاء مجلس الإدارة على المدرب الذي لا يزال يواجه حملة انتقادات شرسة بسبب تواضع نتائج الفريق في البطولات المحلية.

ويتطلع الظفرة إلى مركز متقدم، رغم أنه يفتقد خدمات البرازيلي جواو بيدرو الموقوف إلى جانب إبراهيم سعيد المصاب، ما يضع المزيد من الضغوط الهجومية على عاتق مواطنه دييغو جارديل والهولندي روشوفيل، بينما يتولى المغربي عصام العدوة قيادة خط دفاع الفريق الذي يشهد تألق النجم محمد سيف الذي سجل هدفين في شباك النصر وعجمان على التوالي.