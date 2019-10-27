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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 27/10/2019

حسان العبيدلي بعضهم يرحل ويترك ذكرياته وبعضهم موجود بس ما له وجود

هذا تتمنى دقايق من حياته وذاك يرحل واتّمنى ما يعود

والذكي من يرحل ويترك غلاته في قلوب الناس وفي هذا الوجود [email protected]

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