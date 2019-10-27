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بعضهم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 27/10/2019

حسان العبيدلي

بعضهم يرحل ويترك ذكرياته          وبعضهم موجود بس ما له وجود
هذا تتمنى دقايق من حياته              وذاك يرحل واتّمنى ما يعود
والذكي من يرحل ويترك غلاته       في قلوب الناس وفي هذا الوجود

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