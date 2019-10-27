شباب الأهلي والحصن يلتقيان البطائح والحمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تقام مباراتان في السابعة من مساء اليوم في الدور التمهيدي من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، حيث يلعب في المجموعة الأولى البطائح وشباب الأهلي، ودبا الحصن مع الحمرية على ملعب الأول في المنطقة الشرقية.

يذكر أن البطائح بطل كأس الاتحاد واصل تألقه في بطولة كأس الإمارات بصدارته للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وضمن الصعود إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على كل من اتحاد كلباء 4-1، ودبا الحصن 3-1، والحمرية 5-1، وفي حال فوزه اليوم على شباب الأهلي يكون قد حقق العلامة الكاملة في الدور التمهيدي، وستكون له كلمة مسموعة في نصف النهائي، ويليه اتحاد كلباء في المركز الثاني برصيد 4 نقاط كسبها من تعادله مع الحصن وفوزه على شباب الأهلي الذي يحل ثالثاً برصيد 3 نقاط كسبها من فوزه على الحمرية 5-1، ويأتي دبا الحصن رابعاً برصيد نقطة واحدة، والحمرية في المركز الأخير من دون رصيد، وسيكون الصراع على البطاقة الثانية بين شباب الأهلي واتحاد كلباء ودبا الحصن، وأصبح الحمرية خارج دائرة الصراع.

وفي دوائر المجموعة الثانية يقف فريق نادي الظفرة في المركز الأول برصيد 4 نقاط حصدها من فوزين على مليحة 7- 4 وتعادل مع النصر 1-1، ويحل خورفكان في المركز الثاني أيضاً برصيد 4 نقاط، متأخراً عن الظفرة بفارق الأهداف، ويأتي النصر ثالثاً برصيد نقطتين، ومليحة في المركز الأخير من دون رصيد، وتختتم مباريات المجموعة الثانية بعد غد الثلاثاء بمواجهتي مليحة والنصر، وخورفكان مع الظفرة، وما زال الصراع على التأهل بين الظفرة وخورفكان والنصر، بعد أن أصبح مليحة خارج دائرة الصراع في هذه المجموعة.