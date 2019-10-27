المهيري بطل سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

أهدى الفارس سعيد سالم عتيق المهيري، إسطبلات «إس إس» لقب سباق «الإسطبلات الخاصة» للقدرة، والذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية ورعاية الاتحاد الدولي.

شارك في السباق 78 فارسا وفارسة من جميع الإسطبلات الخاصة على مستوى الدولة لمسافة 100 كم، و منح الفائزين الأربعة الأوائل 4 سيارات دفع رباعي مقدمة من قرية الوثبة العالمية للقدرة.

وجاء تتويج المهيري على صهوة «كازون قيصر» من إسطبلات «إس إس» عقب الظفر بلقب السباق، بعد أن قطع المسافة بتوقيت قدره 3: 47: 06، تحت إشراف علي سلطان السبوسي، ونال البطل اللقب عبر مشوار ناجح في المراحل الأربع حيث كان الثالث في المرحلة الأولى وتصدر المرحلة الثانية، وكان ثانياً في المرحلة الثالثة ليتمكن من حسم السباق في المرحلة الأخيرة.

وحل الهندي الهندي هاري سنقل في المركز الثاني على صهوة «جازال بالادا» من إسطبلات العين للقدرة، في زمن قدره 3: 56: 28 ساعة، وحاز نهيان سعيد الحوقاني المركز الثالث على صهوة «باصره دي بيكوت»، من إسطبلات بن حم بعد أن قطع المسافة في 3: 57: 46 ساعة، وجاءت الأرجنتينية مايكليا بارولدي، في المركز الرابع على صهوة «إتش إم بيريتي» من إسطبلات بن حم للقدرة.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وغانم الهاجري أمين عام الاتحاد، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير السباق، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية.

وقال مسلم العامري إن ضربة البداية جاءت مبشرة وواعدة بعد القوة والإثارة وعدد المشاركين في السباق، وأشار إلى تقديم عدد من المفاجآت في خلال سباقات الموسم المقبلة.