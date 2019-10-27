التايكواندو يرفع حصاد الإمارات إلى 20 ميدالية في «خليجية المرأة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: عدنان الغربي وعماد إبراهيم وأمل إسماعيل وياسمين العطار

رفع منتخبنا الوطني للتايكواندو، حصاد الإمارات إلى 20 ميدالية ملونة، في الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقامة حالياً في الكويت، بتحقيقه 4 ميداليات بواسطة بدرية محمد صاحبة ذهبية منافسات وزن 46 كجم، وسعاد المسماري التي حققت فضية وزن 57 كجم، ومريم سالم ومناهل سهيل صاحبتي برونزيتي 67 و49 كجم.

وتوزعت ميداليات الإمارات بين 4 ذهبيات و6 فضيات و10 ميداليات برونزية، تحققت جميعها عن طريق 5 منتخبات هي المبارزة (11 ميدالية)، التايكواندو (4 ميداليات)، منتخب البولينغ (برونزيتين)، منتخب الرماية (برونزيتين)، منتخب كرة اليد ( ميدالية فضية).

وتمكنت بدرية محمد من التتويج بالميدالية الذهبية، أمس الأول، بعدما تفوقت على منافستها العمانية ريانا الحارثية في المباراة النهائية وعلى اللاعبة الكويتية فاطمة جاسم في نصف النهائي، بينما تصدرت البحرين منافسات 73 كجم؛ حيث جاءت سارة محمود في المركز الأول على حساب القطرية مريم علي وذهبت الميدالية البرونزية إلى أروى محمد من الكويت، كما استحوذت البحرين على الميدالية الذهبية في منافسات 62 كجم عن طريق جوانا محمد التي فازت في النهائي على السعودية أبرار بوخاري وحصلت الكويتية طاهرة رضا على المركز الثالث.

وواصل منتخبنا حصد الميداليات في منافسات، أمس، بتتويج سعاد المسماري بفضية وزن 57 كجم بعدما خسرت المباراة النهائية أمام البحرينية ولاء الدوسري، وأحرزت كل من مناهل سهيل ومريم سالم على ميداليتين برونزيتين ببلوغها نصف نهائي منافسات 49 و67 كجم.

وأعربت بدرية محمد عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية التي تعد ثاني أهم إنجاز في مسيرتها الرياضية بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للمدارس بالمجر يوليو الماضي، وقالت إن طموحها، المشاركة في الأولمبياد وأن تكون أول بطلة أولمبية إماراتية.

وأضافت: بدأت مسيرتي الرياضية في السباحة ثم انتقلت إلى التايكواندو بتشجيع من إحدى صديقاتي، وعائلتي التي وقفت إلى جانبي في كل مراحل حياتي الرياضية.

هذا ولم تتوقف دموع لاعبة منتخب الإمارات للتايكواندو سعاد المسماري بعد حصولها على الميدالية فضية وزن 57 كجم، وكشفت المسماري، عن أن دموعها بسبب خسارتها في المباراة النهائية وأنها كانت تتمنى رفع حصيلة الإمارات من الذهب في البطولة، لكن الحظ لم يبتسم لها.

وحرصت رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة منى الشامسي، مديرة الوفد الإماراتي، وعدد من لاعبات المنتخبين السعودي والبحريني على مواساة المسماري ورفع معنوياتها.

و اختتم منتخبنا لألعاب القوى تحضيراته في الكويت، أمس، استعداداً لانطلاق المنافسات اليوم ويشارك في 4 مسابقات الجري ودفع الجلة، رمي القرص، ورمي الرمح، التي تقام من 27 وحتى 29 أكتوبر الجاري.

وتضم قائمة فريق ألعاب القوى 5 لاعبات، هن: فاطمة الحوسني ولطيفة عيسى وبثينة جاسم وابتسام خميس الروباري، وسحر العوبد إدارية، وجليلة بريجادينا مدربة.

وتنطلق منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم اليوم، بمشاركة 14 لاعبة من منتخبنا في 5 مسابقات، وهي: دفع الجلة، رمي الرمح، رمي الصولجان، العدو، قذف القرص، وتستمر المنافسات على مدار 3 أيام من 27 وحتى 29 أكتوبر الجاري، كما خاض منتخبنا تدريباته التحضيرية ليكون في كامل جاهزيته قبل خوض غمار البطولة.

ويدشن منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات مشاركته في البطولة اليوم بمواجهة الأزرق الكويتي لحساب الجولة الأولى.