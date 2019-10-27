شكرا لقرائتكم خبر عن فوز معنوي للحمرية والعربي في الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365” اختتم الحمرية مشواره بفوز معنوي على مسافي برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الأخير، في ختام تصفيات كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

سجل للحمرية سعيد جمعة هدفين وهدف لكل من الإيفواري بكاري كوني وراشد ناصر، وبهذا الفوز يودع الحمرية المسابقة برصيد 9 نقاط بعد أن ظفر البطائح ببطاقة التأهل للمجموعة الثانية حاصداً العلامة الكاملة «12 نقطة»، فيما أنهى مسافي مشواره بدون رصيد وأدار المباراة الحكم خالد الملا.

وعلى ملعبه تغلب العربي على ضيفه الإمارات بهدفين دون رد أحرزهما البرازيلي إيغور ويتزر ومواطنه اليكسندر، وبهذا الفوز ينهي العربي مشواره في المنافسة برصيد 6 نقاط، فيما ودع الإمارات التصفيات بنقاطه الثلاث السابقة وأدار المباراة الحكم محمد الهرمودي.

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