مربط دبي يهيمن على ألقاب مهرجان الشارقة للجواد العربي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أحمد مصطفى

هيمنت خيول مربط دبي للخيول العربية على ألقاب وكؤوس منافسات النسخة الثالثة عشرة من مهرجان الشارقة للجواد العربي، الذي اختتمت فعالياته مساء أمس الأول بنادي الشارقة للفروسية والسباق، وأقيم على مدار يومين بمشاركة 95 جواداً من نخبة الجياد العربية الأصيلة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وشهد اليوم الثاني من المنافسات الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وجمعة عبدالله بهارون ممثل هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وعبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي.

وتوجت المهرة «دي اميرية» لمربط دبي، باللقب الذهبي لبطولة المهرات، تاركة الوصافة لرفيقتها «دي كحايل»، فيما كان اللقب البرونزي من نصيب أمنية الهيثم لمربط هيثم محمد سعيد الكندي.

وحصدت «دي عفاف» ذهبية الأفراس، فيما نالت المركز الثاني واللقب الفضي «كحيلة خالد» لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وذهبت البرونزية إلى «حاسينة الزبير» لأركان مالك حمود الكبيسي.

وأكمل المهر «دي سكر» الثلاثية الذهبية لمربط دبي، بعد أن توج بلقب الأمهار، وحصد «ريعان الريماس» لأركان مالك حماد الكبيسي، اللقب الفضي، فيما حصل «بابل الزبير» لمربط الزبير على اللقب البرونزي.

وحصد اللقب الذهبي للفحول «ناصر فانا» لمربط جاسم محمد عبدالله النقبي، وحصل على الفضة «دي حيدر» لمربط دبي، فيما ذهب البرونز إلى «نهمان بستان» لمربط البستان.

وكانت فعاليات اليوم الثاني قد استهلت بأشواط الخيول الذكور التأهيلية، واحتل المهر «دي سكر» لمربط دبي المركز الأول في القسم «أ» للأمهار بعمر سنة إلى 3 سنوات، وجاء في المركز الثاني «ريعان الريماس» لأركان مالك الكبيسي، فيما حل ثالثاً «خلدون البديع» لإسطبلات القاسمي.

أما صدارة القسم «ب» فذهبت إلى «بابل الزبير» لمربط الزبير، وجاء في المركز الثاني «مناور الظفرة» لراكان محمد علي مرشد الحفيتي، فيما حل ثالثاً «عزام العمار» لعمار محمد حميدان الزعابي.

وتصدر القسم «أ» في الشوط الرابع للفحول بعمر 4 سنوات فما فوق «نجم الشامخة» لمربط آل شافي، وجاء في المركز الثاني «نهمان البستان لمربط البستان، فيما حل في المركز الثالث «آر أي كي الوليد» لمربط رأس الخيمة.

وأحرز المركز الأول في القسم «ب» لشوط الفحول «ناصر فانا» لمربط جاسم محمد عبدالله النقبي، وجاء في المركز الثاني «دي حيدر» لمربط دبي، فيما جاء في المركز الثالث «دي لباد» لفيصل عبدالله الريسي.

وأعرب سلطان اليحيائي مدير نادي الشارقة للفروسية والسباق عن سعادته بنجاح بطولة السلالة المصرية في عامها الثاني كبطولة دولية، وقال إن العدد الكبير المشارك يؤكد اهتمام الملاك بأهمية هذه البطولة، مؤكداً أنها شهدت مشاركة صفوة الجياد العربية الأصيلة.