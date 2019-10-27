شكرا لقرائتكم خبر عن أول انتصار لليجانيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق ليجانيس أول انتصار له في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بفوزه على ضيفه ريال مايوركا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس في المرحلة العاشرة من المسابقة.

ويدين ليجانيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتن بريثويت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

ورفع ليجانيس رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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