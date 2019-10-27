«آر بي تورش» لرئيس الدولة بطل «تحضيري» جوهرة الشيخ زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

توج الجواد «آر بي تورش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «تحضيري» في الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1600 متر، في افتتاح موسم سباقات مضمار أبوظبي الذي انطلق مساء أمس الأول، والذي يتألف من 6 أشواط مخصصة للخيول العربية باستثناء الشوط السادس للخيول المهجنة.

وتوج «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بلقب سباق الريم للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر، كما ظفر المهر «صاروخ» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بلقب سباق «الزاهية».

وجاء تتويج «آر بي تورش» بلقب السباق للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق البالغة قيمة جوائزه المالية 135 ألف درهم، بعد منافسة 16 خيلاً. وقطع تورش السباق في زمن 1:47:39، بقيادة تاج أوشي، وإشراف إيريك ليمارتنيل.

وتوج «ميشلوت» بلقب سباق الريم للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر في زمن قدره 1:38:59، والبالغة قيمة جوائزه المالية 90 ألف درهم بمشاركة 10 خيول، وأشرف على الجواد سالم بن غدير بقيادة الفارس روبستون فريش.

ونجح المهر «صاروخ» في الفوز بلقب سباق الزاهية «تكافؤ» الذي بلغت قيمة جوائزه 90 ألف درهم وتنافس من خلاله 14 خيلاً لمسافة 2200 متر، و قطع المهر المسافة في 2:34:78 بقيادة ريتشارد مولن وإشراف أنا منديز.

وفازت المهرة «النوار» لعلي حداد بقيادة الفارس كونور بسيلي، وإشراف هلال العلوي، بلقب سباق بينونة للمبدئيات في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، والبالغة قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً.

وفازت المهرة «رانيا» بلقب الشوط الثاني في سباق الخبيرة بعمر 4 سنوات فقط، لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً والبالغة قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، بقيادة الفارس نويل جاربوت وإشراف أرنست أورتيل لخالد النابودة.

وفي سباق الوثبة ستاليونز في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر بعمر 4 سنوات فما فوق، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة البالغة قيمة جوائزه المالية 70 ألف درهم، توج باللقب «أم ات واري» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور بعد منافسة مع 15 خيلاً.

وتم تتويج الفائزين وملاك الخيول عقب نهاية كل شوط من أشواط السباق الستة بواسطة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية وسباقات الخيل، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل (أيفهرا) المديرة العامة للوثبة ستاليونز، وسط تفاعل الجمهور الذي تابع السباقات في أشواطها الستة.