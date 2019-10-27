9 دول في مقدمة «جراند سلام أبوظبي للجودو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة التسامح، بكل الجهات والمؤسسات والشركات التي أسهمت في إنجاح بطولة عام التسامح جراند سلام للجودو لعام 2019، التي اختتمت أمس بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

أكد محمد بن ثعلوب أن استضافة جراند سلام للجودو تعكس ثقة الاتحاد الدولي للجودو في دولة الإمارات قيادةً وحكومة وشعباً، وتمثل المناسبة حدثاً جديداً يضاف للأحداث الرياضية الكبرى التي تنظم في أبوظبي.

وقال: لا شك في أن احتفالات الاتحاد الدولي بيوم أسرة الجودو في أكتوبر من كل عام بغرس شجرة التسامح والسلام، تمثل تعزيزاً للقيم لرياضتنا التي أشهرت من أجلها، والتي ظل يحافظ عليها الاتحاد الدولي للجودو بمشاركة كبيرة من فئات المجتمع.

بالعودة للترتيب العام نجد 9 منتخبات وضعت في رصيدها ميدالية ذهبية واحدة، وقد تبقت 5 ميداليات حصيلة بطولات الوزن الثقيل للجنسين، وعلى ضوء ذلك تتضح الصدارة والدولة التي ستحصل على لقب بطولة التسامح لعام 2019 في عاصمة الجودو والتسامح بالحصيلة النهائية للميداليات.

وشهدت البطولة مواصلة الجودو الهولندي تألقه مجدداً بعد أن احتل المركز الثاني في البطولة الماضية، ليحتل الصدارة في البطولة الحالية برصيد ميدالية ذهبية، وأخري فضية كحال إيطاليا التي استردت نجوميتها، وضمت الصدارة منتخب سلوفينيا الذي شكل مفاجأة سارة للجودو السلوفيني بعد أن تقدم ثالثاً قبل ختام البطولة، وفي المركز الرابع نجد كوريا الجنوبية التي تملك مجموعة كبيرة من لاعبي ولاعبات الوزن الثقيل، وهو ما يمكنها من التقدم للصدارة.

كما تألق المنتخب التركي وهو يقهر أسماء كبيرة متقدماً للمركز الخامس، ونجد أوزبكستان في المركز السادس، ثم كوريا الشمالية، وكوسوفو ثامناً، وتراجعت أوكرانيا للمركز التاسع، كحال المنتخب الفرنسي الذي احتل المركز العاشر بفضيتين.

وتراجعت منتخبات كبيرة عن صدارة أوزانها، كذلك الحال بالنسبة للاعبين الذي لم يتأكد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020، وهو ما يتطلب تحسين مراكزهم بزيادة نقاطهم، مما يكفل لهم التأهل، وإلا كان ابتعادهم من تحقيق الحلم الأولمبي الذي يمثل طموحاً لكل لاعب، وفي مقدمه هؤلاء لاعبنا فيكتور الذي احتل المركز السادس عشر في الترتيب العام لوزن تحت 73 كجم برصيد 2936 نقطة، بينما يحتل صدارة هذا الوزن أورجوف رستم (أذربيجان) برصيد 6405 نقاط، وفي المركز الثاني الجورجي لاشا برصيد 5333 نقطة، وثالثاً السويدي تومي برصيد 5185 نقطة، ورابعاً الياباني ونو شوهيل برصيد 4850 نقطة.خسر لاعب منتخبنا الصاعد علي حسن الدرمكي (19 سنة) الذي يشارك لأول مرة في منافسات الجراند سلام للجودو مباراته الأولى في الدور التمهيدي لوزن فوق 100 كجم أمام بطل منغوليا ودخو تستنجول (20 سنة)، وهو الفائز بذهبية بطولة آسيا في يوليو الماضي، والمصنف السابع في تلك البطولة.

أما لاعبنا الثاني إيفان (31 سنة)، فقد نقل فجر أمس إلى المستشفى نتيجة الحمى التي داهمته، والتي نتجت عن فيروس تعرض له منذ يومين، وهو ما أدى لتخلفه عن التدريبات والتخلف من مباراته الافتتاحية أمام اللاعب الكوري الجنوبي شو جي الذي بلغ الدور الثاني بفوزه على الفرنسي ماريت.

وكان خليفة الحوسني (20 سنة) المصنف رقم 356، قد خرج بخسارته أمام بطل إستونيا برتلسون وسكار (25 سنة) في وزن تحت 73 كجم، كما خسر لاعبنا فيكتور المصنف رقم 30 لنفس الوزن مباراته أمام بطل بيرو ألونسو وانغ (26 سنة) والمصنف رقم 28، وقد تأثر اللاعب فيكتور بدوره بالحمى التي داهمته في اليومين الماضيين، وهو ما أدى لارتفاع درجة حرارته التي بلغت 38.5 درجة، إلا أنه أصر على اللعب، ليحافظ على تصنيفه المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020، هذا، وشارك في إدارة مباريات البطولة 17 حكماً ومحكمة من مختلف الجنسيات، وشارك في تتويج الفائزين عبد المحسن الدوسري أمين عام الهيئة العامة للرياضة وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي.