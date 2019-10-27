البدواوي: أحرجنا بطل الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مصعب الفكي

أبدى علي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رضاه عن النتيجة التي انتهت عليها مباراة «الإعصار» أمام الشارقة 2-2 في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، رغم أن فريقه كان الأقرب لخطف النقاط الثلاث حين ظل متقدماً بهدفين حتى الدقيقة 93.

وقال البدواوي: في كرة القدم علينا تقبل الأمور كما هي، أنا فخور بفريقي، لقد واجهنا بطل الدوري واستطعنا أن نحرجه، يجب أن نشكر اللاعبين على هذا الأداء المميز، لقد قدموا صورة مشرفة.

وقال البدواوي إن قناعتهم كبيرة بالمردود القوي للاعبين أمام الشارقة والمستوى الفني المتطور الذي يؤكد حجم الجهود التي بذلت في الفترة الماضية من الإعداد للموسم الجديد أو أثناء مباريات المنافسة، إلى جانب الرغبة القوية من اللاعبين في تقديم الأفضل دائماً.

وقال: استمتعنا بالأداء القوي للاعبين أمام الشارقة. أحترم فريق الشارقة كثيراً وأقدر مدربه عبدالعزيز العنبري الذي وضع بصمته بامتياز خلال الموسمين الماضي والحالي، وأشكر اللاعبين على الأداء القوي والمتطور أمام فريقي العين والشارقة كما أشكر الجهازين الفني والإداري وأتقدم بشكر خاص لعلي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي للنادي مشرف الفريق الأول على العمل الكبير الذي قام به لتهيئة الأجواء المثالية أمام اللاعبين.