شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية بطلة «التسامح جراند سلام للجودو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بطولة التسامح جراند سلام للجودو في أبوظبي أمس بحضور جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعبدالله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وعبيد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي وياسر سالم نائب رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج وأمل بوشلاخ أمين خزينة الاتحاد الآسيوي والفنان الإماراتي عبدالله الهوري.

وتوج منتخب كوريا الجنوبية بلقب البطولة برصيد 3 ميداليات ذهبية، وفضية و4 ميداليات برونزية، وحل في المركز الثاني منتخب هولندا برصيد فضيتين وبرونزية، وقد بلغت مجموع جوائز البطولة النقدية 154 ألف دولار.

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