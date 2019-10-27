الإمارات تشارك في الاحتفالات المئوية للأولمبية البولندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في الاحتفالات المئوية للجنة الأولمبية البولندية بمناسبة مرور 100عام على تأسيسها في عام 1919، وترأس وفد اللجنة طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، ورافقه محمد عبد الكريم جلفار عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

ونقل الشنقيطي تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلى أندرزيج كراسنيسكي رئيس اللجنة الأولمبية البولندية، مؤكداً حرص اللجنة على مشاركة اللجان الأولمبية والمؤسسات الرياضية كافة مثل هذه المناسبات التي ترتبط بتاريخ الحركة الرياضية والأولمبية في البلدان المختلفة، وهو الأمر الذي يعكس مدى ترابط الأسرة الأولمبية في مختلف أنحاء العالم.

وأشار الشنقيطي إلى أن المشاركة في هذه الاحتفالات أصبحت عاملاً مشتركاً بين جميع اللجان الأولمبية الوطنية من أجل تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات ومتابعة الأمور المتعلقة بالشأن الأولمبي على مستوى العالم الذي يشهد تطوراً سريعاً سواء من النواحي التنظيمية أو الفنية في الدورات والمحافل الكبرى.