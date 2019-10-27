إنجلترا تفاجئ «أول بلاكس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاجأ المنتخب الإنجليزي نظيره النيوزيلندي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، بالتفوق عليه 19-7 في نصف النهائي الأول لكأس العالم 2019 للرجبي المقامة في اليابان.

وتلقى المنتخب النيوزيلندي المعروف ب «أول بلاكس» (نظراً إلى زيه الأسود)، في المباراة التي أقيمت في مدينة يوكوهاما، خسارته الأولى في البطولة منذ ربع النهائي ضد فرنسا في نسخة 2007 ضمن منافسات البطولة التي تقام مرة كل أربعة أعوام.

ويلاقي المنتخب الإنجليزي الذي حرم النيوزيلندي فرصة إحراز اللقب للمرة الثالثة توالياً والرابعة في تاريخهم، في المباراة النهائية التي تقام في الثاني من نوفمبر، الفائز من نصف النهائي الثاني بين ويلز وجنوب إفريقيا، والذي يقام اليوم الأحد في يوكوهاما أيضا.

وقال مدرب إنجلترا إدي جونز الذي تمكن من قيادة بلاده إلى النهائي بعد خروجها من الدور الأول في النسخة الأخيرة على أرضها «أفضل شكل للهجوم هو دفاعنا. نحن نخلق الفرص من خلال الدفاع الى الهجوم».

وأتت الخسارة لتعكّر مسيرة مدرب نيوزيلندا ستيف هانسن الذي سيرحل عن منصبه بعد البطولة الحالية، إثر مهمة بدأها في العام 2012 وشهدت تتويجين عالميين، و10 هزائم فقط في 106 مباريات.