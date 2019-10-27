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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الاحد 27 / 10 / 2019 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزانى على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز التنزانى
تقام مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الاحد ، وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوريالزمالك بطل النسخة الاخيرة من الكونفدرالية
ويعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية، التي توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.
ويسعى الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام بطل تنزانيا تسهل من مباراة العودة المقرر لها 3 نوفمبر المقبلقائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى
وسافر ديسابر لتنزانيا بقائمة ضمت 22 لاعباً هم : "أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور،عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق ، أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس"
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