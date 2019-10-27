شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: لم نناقش ملف شارة قيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر محمد بركات مدير منتخب مصر مفاجأة بتأكيده أن الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لم يناقش ملف شارة قيادة المنتخب.

وقال بركات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " الموضوع ظهر في وسائل الإعلام وتم تدواله على أنه حديث يشغل الجهاز الفني ولكن لم نناقش هذا الأمر من الأساس".

وأضاف: "أحمد فتحي لاعب كبير وله مكانته داخل الفريق ومحمد صلاح نجم أيضا والملف لم يتم طرحه من الأساس ولدينا أولويات بترتيب المعسكر"، موضحًا أن الجهاز الفنى للفراعنة لديه القدرة على السيطرة على محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب أفيس البرتغالى.

وأكد بركات، أن كهربا ابن من أبناء المنتخب الوطنى وليس غريبا على منتخب مصر، وسبق شارك مع الفراعنة من قبل في بطولة الأمم الإفريقية 2017 وكأس العالم ولعب العديد من المباريات الدولية".

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وثمن مدير المنتخب قدرة البدرى على ترويض اللاعب والسيطرة عليه، والجميع يعرف أن كهربا مر بفترة من الأزمات في الفترة الماضية مع ناديه السابق الزمالك وتركيزه بالتأكيد كان خارج الملعب وبعيدا عن كرة القدم".

وختم المدير الفنى للفراعنة، إنه إذا كان تركيز كهربا منصب على كرة القدم داخل الملعب فقط سيقدم مستوى مميز ويحجز لنفسه مكانا مع المنتخب.

وانضم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي لمنتخب مصر رفقة 5 محترفين وهم محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر 14و 18 نوفمبر المقبل بالجولتبن الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وأكد بركات أن الفريق سيتوجه إلى جزر القمر بعد مواجهة كينيا بطائرة خاصة، لعدم تعرض اللاعبين للاجهاد.