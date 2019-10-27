شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: لن أنسى موقف الخطيب وسعيد بتواجد البدرى فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رامى ربيعة نجم النادى الأهلى إنه استمع لـ محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، خلال الفترة التى قضاها فى ألمانيا أثناء خضوعه لمرحلة العلاج من الإصابة التى لحقت به.

وقال ربيعة فى تصريحات لقناة أون سبورت، الخطيب قالى: "أنا كنت بتعرض لإصابات طويلة زيك، وكنت بتغلب عليها بالاجتهاد والرغبة فى العودة وتجاهل كلام الناس.. أرمى كلام الناس ورا ضهرك هترجع بسرعة".

وأكد ربيعة أن حديث الخطيب معه كان له مفعول السحر قائلاً: "الخطيب يملك كاريزما وخبرة وذكاء كبير فى التعامل مع هذه المواقف، هو رجل يملك ثقافة ووعى كبيرين ويعرف متى يتكلم وماذا يقول فى جميع المواقف وأنا أتعلم منه الكثير كلما تحدثنا سويا".

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وأثنى ربيعة على تعامل الأهلى مع ملف الإصابات واللاعبون المصابون موضحا أن هناك قدر كبير من الاحترافية فى مثل هذه الأمور.

وشدد ربيعة أنه محظوظ بتواجد حسام البدري على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطنى وتزامن ذلك مع عودته التامة من الإصابة التي لحقت به من قبل وأبعدته عن المشاركة فترة طويلة.

وقال ربيعة أن البدري كان له مواقف سابقة معه وكلها ايجابية تنم عن قناعة البدرى بقدراته الفنية مما يسهل مسألة عودته لصفوف الفراعنة من جديد بعد غيابه عن أهم حدثين للمنتخب وهما كاس العالم وكأس الأمم الأفريقية.

ونصح ربيعة زميله في الأهلي محمد محمود بضرورة الاجتهاد للعودة سريعا لصفوف الفريق والمنتخب قائلا :"اللاعب لما بيتصاب بيدخل تحدى بينه وبين نفسه من أجل العودة والمشاركة سريعا وأعتقد أن محمد محمود يملك هذه العزيمة".