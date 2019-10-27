شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: لا ألتفت للشائعات.. والإصابات حرمتنى من بطولات كثيرة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى رامى ربيعة، نجم النادى الأهلى، استيائه من الشائعات التى يطلقها بعض المشجعين عن طبيعة إصابته الطويلة مع الفريق، وغيابه لفترات طويلة عن المشاركة.

وقال ربيعة فى تصريحات لقناة أون سبورت: "برمى كلام الناس ورا ضهرى، معظم من يتحدث عن طبيعة اصابتى لا يفهمون شيئا ويهاجموني من أجل الهجوم فقط، لآن مفيش حاجة اسمها اصابة متكررة".

وتابع ربيعة أنه لم يتعرض لإصابتين فى نفس المكان منذ انضمامه للأهلى، ولم تتكرر لديه اصابة قديمة، كما يدعى البعض مؤكدا أنه لا يعانى من مشاكل عضلية.

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وكشف ربيعة عن جاهزيته التامة للمشاركة بعد غيابه فترة طويلة على خلفية الإصابة التى تعرض لها أمام نادى أطلع بره فى الدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

معترفا أنه لاعب سىء الحظ فى قصة الإصابات والتى حرمته من عدد كبير من البطولات كان مرشحا للمشاركة فيها سواء مع الأهلى أو المنتخبات الوطنية مؤكدا أنه كان يحلم بالمشاركة فى كأس العالم بروسيا مع المنتخب، وكذلك بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر لكن مشيئة الله حرمته من تمثيل المنتخب بسبب الإصابة.

وتابع ربيعة ان سوء الحظ يطارده منذ كان لاعبا مع منتخب الشباب، وكذلك مع المنتخب الأولمبى والمنتخب الأول.