فوز الزمالك والجونة وتأجيل مباريات فرق الإسكندرية فى دورى 2003

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت عصر اليوم 3 مباريات ضمن المرحلة الثامنة لبطولة الجمهورية مواليد 2003 أسفرت عن النتائج التالية: فوز الزمالك على بيراميدز 1/2 Advertisements فوز الجونة على المقاصة 2/صفر تعادل طنطا وأسوان 2/2 وتأجلت مباريات الإسكندرية حرس الحدود مع إنبى وسموحة مع طلائع الجيش والاتحاد مع المقاولون لسوء الأحوال الجوية وتأجلت أيضا نفس اللقاءات المقامة غدا فى بطولة مواليد 99.

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