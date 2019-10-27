شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك السبت 26/10/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك السبت 26/10/2019 العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتى يعد أبرزها تحديد مواعيد مباريات الزمالك الأفريقية فى دور الـ 16 بدورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يواجه زيسكو الزامبى 28 ديسمبر فى دورى أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا وستقام فى الثالثة من عصر يوم 28 من شهر ديسمبر المقبل، بزامبيا.

الزمالك يفضل دخول معسكر فى مدينة 6 أكتوبر فى فترة التوقف

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو على الانتظام في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

الكاف يُحدد 7 ديسمبر المقبل موعداً لمواجهة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى

حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 7 ديسمبر المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة موعداً لمباراة الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات عقب تخطى عقبة جينيراسيون فوت السنغالى.

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سوبر كورة.. الأهلى يسيطر والزمالك غائب عن ترتيب كباتن المنتخب الأوليمبى

سيطر النادى الأهلى على ترتيب كباتن المنتخب المصرى الأوليمبى لاختيار من يرتدى شارة قيادة الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020

إنبى يختار استاد السلام لاستضافة أول مواجهة مع الزمالك بعد التوقف

اختار مسؤولو إنبى استاد السلام لاستضافة مباراة الفريق البترولى مع الزمالك، التى ستقام مباشرة عقب نهاية فترة التوقف الحالية لبطولة الدورى الممتاز، فى الجولة السادسة من منافسات البطولة.