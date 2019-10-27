مصر تتصدر بطولة العالم لناشئى الكاراتيه برصيد 15 ميدالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر منتخب مصر للكاراتيه جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب والمقامة حاليًّا فى تشيلى برصيد 15 ميدالية متنوعة قبل يوم واحد من نهايتها. جاء منتخب مصر فى صدارة جدول الترتيب برصيد 15 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضة، بالإضافة إلى 7 ميداليات برونزية. كان طه طارق لاعب منتخب الكاراتيه قد فاز بذهبية وزن فوق 84 كجم فى بطولة العالم للكاراتيه للشباب تحت 21 سنة التى تقام بتشيلى بعد فوزه على بطل فرنسا فى النهائى. Advertisements كما توج يوسف بدوى بالميدالية البرونزية فى وزن تحت 84 كجم فى منافسات البطولة، وعبد الله هشام وعبد الله ممدوح ومؤمن محمد قد توجوا بالميداليات البرونزية بينما توجت ياسمين الجويلى بالذهبية، وبسملة محمود وأحمد أيمن ومحمد حسين وحسام مختار.

لاعبو منتخب مصر للكاراتيه



لاعبو منتخب مصر للكاراتيه2

الكاراتيه

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