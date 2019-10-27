النشرة الرياضية..استدعاء 6 محترفين لمعسكر المنتخب..ومانشستر سيتي يقفز لوصافة البريمير ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 26 أكتوبر.

المصري يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فريق كوت دي أور بطل سيشل في الكونفدرالية

اختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته على ستاد لينيتيه بمدينة فيكتوريا عاصمة سيشل استعداداً لمباراته بذهاب دور الـ32 الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه في الثانية من عصر غد الأحد بنظيره فريق كوت دي أور بطل سيشل.

"كاف" يُحدد موعد مباراة الزمالك وزيسكو بدوري الأبطال

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الزمالك مع زيسكو بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وهو 28 ديسمبر عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

بعد عودته..جروس يخسر أول مباراة مع أهلي جدة بالدوري السعودي

تلقي المدرب السويسري كريستيان جروس، المدرب العائد لتولي مهمة أهلي جدة، خسارته الأولى هذا الموسم مع الفريق على يد الحزم.

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أليو ديانج ينضم لقائمة منتخب مالي الأوليمبي لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما

انضم أليو ديانج لاعب النادي الأهلي إلى قائمة منتخب مالي الأوليمبي، استعداداً لإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتي تُقام في مصر.

حسام البدري يُعلن استدعاء 6 محترفين لمعسكر المنتخب

أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.

مانشستر سيتي يقفز للمركز الثاني بثلاثية في مرمى أستون فيلا

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره أستون فيلا بثلاثي نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي

الزمالك يرسل تذاكر الطيران لكاسونجو من أجل العودة

أرسل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تذاكر الطيران لكاسونجو كابونجو مهاجم الفريق من أجل إلى القاهرة من أجل العودة لمصر والانضمام للتدريبات بعد فسخ الوداد البيضاوي المغربي لعقد استعارة اللاعب.