صلاح محسن: أنتظر الحصول على فرصة في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد صلاح محسن، مهاجم الأهلي والمنتخب الأولمبي، أنه ينتظر الحصول على فرصته مع النادي الأحمر من أجل إثبات قدراته.

وقال صلاح محسن، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" مساء اليوم السبت: "أنتظر الفرصة كاملة في الأهلي لإثبات قدراتي".

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وأضاف عن مركزه المفضل في الملعب بين المهاجم الصريح أو كجناح: "أجيد اللعب كرأس حربة أكثر من أي مكان آخر".

وأتم صاحب الـ21 عاما قائلا: "لم أر ناد مختلف مثل الأهلي، سواء على صعيد تعاملاته أو الجمهور أو المشاركة في البطولات، دائما يرغب في التتويج بالألقاب ولا يبالغ في الاحتفال بها".

يُذكر أن صلاح محسن يتواجد حاليا مع المنتخب الأولمبي في المعسكر الختامي استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، المقررة في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.