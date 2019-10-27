المصري وبيراميدز في مهمة صعبة للحاق بمجموعات الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختتم فريق المصري البورسعيدي استعداداته لمباراته أمام فريق كوت دي أور بطل سيشل، في ذهاب دور الملحق (الـ32 الثاني) من النسخة الـ17 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية عصر الأحد على ملعب ستاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا.

ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسهل من مهمته في لقاء العودة من أجل بلوغ دور المجموعات للبطولة القارية التي يحمل لقبها نادي الزمالك.

وجاءت قائمة المصري التي أعلنها المدرب إيهاب جلال كالتالي: أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال عبد الواحد ، فريد شوقي ، حجاج عويس ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، سعيد سينبوري ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو.

ويغيب عن الفريق عبدالناصر دي ماريا بسبب الإصابة، بجانب الصفقات الجديدة للفريق مثل بهاء مجدي وعماد فتحي والليبي مفتاح طقطق لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية.

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وكان المصري أقصى ماليندي بطل زنجبار من دور الـ32 الأول ليتأهل إلى دور الـ32 الثاني.

من جانبه، سيواجه بيراميدز، الذي احتل المركز الثالث في النسخة الماضية للدوري المصري، فريق يانج أفريكانز في تنزانيا بتمام الساعة الثالثة عصرًا ضمن مانفسات نفس الجولة.

واستدعى الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، أحمد علي مهاجم الفريق بعد استبعاده من القائمة في المباريات الأخيرة لأسباب فنية، بجانب المدافع علي جبر بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي، مهدي سليمان، أحمد دعدور، عمر جابر، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور، رجب بكار، علي جبر، طارق طه، عبدالله بكري، محمود حمادة، نبيل دونجا، أحمد توفيق، عبدالله السعيد، محمد فتحي، إبراهيم حسن، إسلام عيسى، دودو الجباس، إريك تراوري، جون أنتوي، أحمد علي.

وكان بيراميدز أطاح بفريق النجمة الكونجولي من الدور التمهيدي للبطولة، قبل الفوز على شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ32 ليبلغ دور الملحق للمسابقة.