محمد بركات يكشف سبب انضمام كهربا للمنتخب

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر أن انضمام محمود عبد المنعم كهربا المحترف بصفوف افيش البرتغالي رؤية فنية للجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وقال بركات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم : " البدري يعلم قدرات كهربا جيدا وعندما يلتزم اللاعب يكون إضافة قوية للمنتخب".

وأضاف: " الحالة الفنية والبدنية لكهربا تحسم استمراره مع المنتخب لأن هناك تصفية يوم ٧ نوفمبر قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي تخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١".



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