محمد بركات يفجر مفاجأة بشأن شارة قيادة منتخب مصر



فجر محمد بركات مدير منتخب مصر مفاجأة بتأكيده أن جهاز منتخب مصر لم يناقش ملف شارة قيادة المنتخب.

وقال بركات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " الموضوع ظهر في وسائل الإعلام وتم تدواله على أنه حديث يشغل الجهاز الفني ولكن لم نناقش هذا الأمر من الأساس".

وأضاف: " أحمد فتحي لاعب كبير وله مكانته داخل الفريق ومحمد صلاح نجم أيضا والملف لم يتم طرحه من الأساس ولدينا أولويات بترتيب المعسكر".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر ١٤و ١٨ نوفمبر المقبل بالجولتبن الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وكانت تداولت انباء حول رغبة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في تسليم قيادة المتتخب للاعب محمد صلاح المحترف لدي صفوف

تدواله على أنه حديث يشغل الجهاز الفني ولكن لم نناقش هذا الأمر من الأساس".وأضاف: " أحمد فتحي لاعب كبير وله مكانته داخل الفريق ومحمد صلاح نجم أيضا والملف لم يتم طرحه من الأساس ولدينا أولويات بترتيب المعسكر".ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر ١٤و ١٨ نوفمبر المقبل بالجولتبن الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.وكانت تداولت انباء حول رغبة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في تسليم قيادة المتتخب للاعب محمد صلاح المحترف لدي صفوف ليفربول بدلا من احمد فتحي لاعب النادي الأهلي.

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