البرازيل تكتسح كندا برباعية في افتتاح مونديال الشباب

اكتسح المنتخب البرازيل للشباب الفوز علي نظيره كندا باربعة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت علي ملعب فالمير بيزيراو ضمن مباريات الجولة الاول مندور المجموعات لكاس العالم بالبرازيل التي تقام خلال الفتره من 26اكتوبر وتستمر حتي 17نوفمبر المقبل.
سجل اهداف اللقاء جواو جبريل مارتنيزهدفين وجبريل فيرون وكوبي فرانكلين بالخطاء في مرماه.
وجاءت الاهداف في الدقائق 17،45،46،56 بينما سجل لكندا جاسين راسلرو في الدقيقة 86 وبهذه النتيجه يحصد المنتخب البرازيل علي النقطة الثلاثة يحتل بها صدارة المجموعه الاول بينما يتزيل كندا المجموعه
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