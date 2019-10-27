نادي تركي يستغني عن لاعب سوري لتعاطفه مع الأكراد

قرر نادى أضنه سبور التركي الاستغناء عن اللاعب السورى آياز عثمان لاعب خط وسط وفسخ التعاقد معه دون الكشف عنأسباب هذا القرار المفاجئ.
وأكدت "شبكة الكرة السورية" إن النادي قرر فسخ التعاقد مع اللاعبالسورى بسبب تعاطفه مع "الأكراد" في سوريا ورفضه تحية الجيش التركى.
أشارت الشبكة إلى أن السلطات التركية قد منحت اللاعب السورى آياز عثمان مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد
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