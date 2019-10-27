البرازيل تكتسح كندا برباعية بمونديال الناشئين تحت 17 عامًا

اكتسح منتخب البرازيل تحت 17 عامًا نظيره الكندي برباعية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، في إطار الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالمونديال الذي تحتضنه البرازيل.
سجل رباعية السيليساو كل منجابرييل مارتينيز بواقع هدفين في الدقيقتين 17، 46، ثم أضاف جابرييل فيرون في الدقيقة 56، وأحرز كوبي فرانكلين لاعب منتخب كندا هدف في مرماه في الدقيقة 45.
بهذه النتيجة يحصد منتخب البرازيل أول ثلاث نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى، فيما يقبع منتخب كندا في قاع المجموعة بدون نقاط.
جدير بالذكر أن منتخب البرازيل يلتقي بنظيره النيوزلندي يوم الأربعاء المقبل في ثاني جولات المونديال، على أن يواجه منتخب كندا نظيره الأنجولي بنفس الجولة.
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