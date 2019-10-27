نيجيريا تقلب الطاولة على المجر برباعية في مونديال الناشئين تحت 17 عامًا

قلب منتخب نيجيريا الطاولة على نظيره المجري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم الذي تحتضنه البرازيل.
تقدم منتخب المجر في الدقيقتين 3، 28 عن طريق جورجينيكومارومي وصامويل ماجور، بينما سجل رباعية نسور نيجيريا كل من سامسون تيجاني في الدقيقتين 20، 86، ثم اكمل الرباعية عثمان إبراهيم وأدنيي في الدقيقتين 79، 81.
بهذه النتيجة تصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط، فيما يتذيل المجموعة منتخب المجر بدون نقاط، على أن يلتقي الأكوادور واستراليا غدًا بنفس الجولة.
جدير بالذكر ان منتخب نيجيريا يخوض ثاني مبارياته بكأس العالم أمام الأكوادور يوم الثلاثاء المقبل، على أن يلتقي منتخب المجر بنظيره الأسترالي بنفس الجولة.
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