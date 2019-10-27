4 مباريات ودية لإنبي خلال توقف الدوري

قرر الجهاز الفني لإنبي بقيادة حلمى طولان إقامة 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري، حيث يلتقي الفريق البترولي مع الإنتاج الحربي يوم 7 نوفمبر ومع المقاصة وحرس الحدود ووادى دجلة أيام 11 و14 و18 من الشهر ذاته على التوالي. مع الإنتاج الحربي يوم 7 نوفمبر ومع المقاصة وحرس الحدود ووادى دجلة أيام 11 و14 و18 من الشهر ذاته على التوالي. وأكد عبدالناصر محمد مدير الكرة أن اللقاءات الأربعة ستجهز الفريق لاستئناف الدوري والوقوف على نقاط القوة والضعف.

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