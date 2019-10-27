الصيد يتوج ببطولة منطقة الجيزة بعد فوزه على الزمالك

حققّ فريق الكرة الطائرة نادي الصيد الدقى مرحلة 17 سنة الفوز ببطولة منطقة الجيزة بعد تفوقه فى المباراة الختامية للبطولة على نظيره الزمالك بنتيجة 3- 2.
حرص على حضور المباراة لمؤازرة اللاعبين الأستاذ محمد الشرقاوى عضو مجلس إدارة النادى والدكتور أحمد نبيه مشرف النشاط الرياضى ومسئولى منطقة الجيزة.
مثل الفريق بالبطولة اللاعبين محمد حازم ، محمد هانى ، خالد عمرو ، محمد خالد ، محمد عادل ، أحمد إيهاب ، يوسف فتحى ، عصام السيد ، مروان محمد ، عمر هيثم ، حسين أحمد ، أحمد عمرو ، عمر ماجد ، محمد أكرم ، يحيىمحمد ، مهاب محمد ، أحمد محمد ، عمر أشرف ، عمر وليد ، حازم إيهاب ، محمد أشرف . ويشرف على الفريق كابتن محمد فؤاد المدير الفني ، حسام زغلول مشرف قطاع الناشئين ، إسلامى على مدرب ، شعبان عبدالصبور مدير إدارى ، شادى فهيم محلل تقنى، وائل حسين مخطط أحمال ، حسام زغلول طبيب ، أحمد عبدالعاطى جهاز معاون .
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