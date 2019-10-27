أتلتيكو مدريد يضرب بلباو بثنائية في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً ثمينًا على نظيره أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت، في إطار الجولة العاشرة من إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ثنائية أتلتيكو مدريد جاءت عن طريق ساؤول نجويز ألفارو موراتا في الدقيقتين 28، 64. في الدقيقتين 28، 64. بهذه النتيجة يحتل أتلتيكو مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف مع برشلونة متصدر المسابقة، فيما يحتل أتلتيك بلباو المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

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