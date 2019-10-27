ريال مدريد يخطط لضم "مبابي" الصيف المقبل

يخطط فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد كان قريبًا من ضم مبابي في 2017، حيث توصل الميرنجي وقتها إلى اتفاق مع موناكو بقيمة 100 مليون يورو، ولكن ما أفسد الصفقة هو الاختلاف على قيمة الراتب.



ونجح سان جيرمان وقتها في حسم الصفقة لصالحه على سبيل الإعارة مع الشراء نهائيًا في صيف 2018 مقابل 180 مليون يورو، وبراتب يقترب من 18 مليونًا.



وأشار الصحيفة الإسبانية إلى أن بيريز لم ينس حلمه بضم مبابي، ولكنه لا يريد الدخول في صراع مع سان جيرمان، بسبب العلاقة المميزة بين الناديين.



وتوضح "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد يجهز 300 مليون يورو لحسم صفقة مبابي، رغم أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 200 مليون فقط.



وقالت إن وجود المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد سيساعد على حسم الصفقة، لأن زيزو يعد ملهمًا لمواطنيه في منتخب الديوك.



وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد وضع خطة لضم مبابي، ولكن اللاعب الفرنسي يجب أن يلعب الدور الرئيسي في إنجاحها، كي ينتقل إلى صفوف الميرنجي في الموسم المقبل.



ويرتبط مبابي مع سان جيرمان بعقد حتى صيف 2022، ويرفض حتى الآن عرض إدارة النادي الباريسي بالتمديد لمدة عامين مع الحصول على راتب سنوي يبلغ 37 مليون يورو، وهو نفس ما يحصل عليه زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.



وذكرت أن مبابي غير مقتنع بالرقم الذي يعرضه سان جيرمان، وكل تركيزه الآن على الفوز بألقاب مهمة مثل دوري أبطال أوروبا، ولا يساعده النجوم الحاليين في الفريق الباريسي على الوصول إلى هذا الإنجاز.



وأضافت أن ريال مدريد، في هذا الصدد، سيستغل رغبة مبابي، وسيركز في عرضه غلى إغراء الفوز بدوري أبطال أوروبا، لإقناع الفرنسي بالقدوم إلى "سانتياجو برنابيو"، بالإضافة إلى أن كونه لاعبًا مع النادي الملكي يزيد حظوظه في التتويج بالكرة الذهبية.



وشددت الصحيفة على أن العلاقة بين مبابي ومدربه توماس توخيل قد تساعد على إبرام الصفقة، حيث إن الطرفين على مدار 15 شهرًا اعتادا تبادل توجيه الرسائل من خلال التحدث في وسائل الإعلام.

المصدر: موقع كورة