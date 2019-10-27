أتلتيكو مدريد يعود للإنتصارات ويصعد لمزاحمة برشلونة

تخطى أتلتيكو مدريد ضيفه أتلتيك بيلباو 2-0 اليوم الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وصار رصيد أتلتيكو 19 نقطة خلف برشلونة بفارق الأهداف، أما بيلباو فتجمد رصيده عند النقطة 13.



واستعاد أتلتيكو مدريد ذاكرة الانتصارات في الليجا ليجاور برشلونة في صدارة الترتيب مؤقتا، وذلك ضمن مواجهات الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى.



وعلى ملعبه ووسط جماهير (واندا ميتروبوليتانو) سجل الأتلتي هدفا في كل شوط كان الأرجنتيني أنخيل كوريا قاسما مشتركا فيهما.



وفي الدقيقة 28 افتتح نجم الوسط الدولي ساؤول نييجيز باب التسجيل لـ"الروخيبلانكوس" بتسديدة من داخل المنطقة فشل الحارس الشاب أوناي سيمون في التعامل معها، إثر تمريرة من أنخيل كوريا.



وفي الشوط الثاني، واصل كوريا هداياه لزملائه ليمنح الهدف الثاني للمهاجم الدولي ألبارو موراتا في الدقيقة 64، بتمريرة أرضية من اليمين داخل المنطقة حولها موراتا بسهولة داخل الشباك.



واستعاد الفريق المدريدي بهذه النتيجة نغمة الفوز بعد 3 تعادلات متتالية.



وساهم الفوز في ارتفاع رصيد كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى 19 نقطة، ليجاور برشلونة في صدارة الترتيب مع أفضلية الفريق الكتالوني بفارق الأهداف وبمباراة أقل أمام الغريم التقليدي ريال مدريد على ملعب (الكامب نو) والتي تم تأجيلها إلى يوم 18 ديسمبر/كانون أول المقبل، بسبب بعض الأوضاع المتوترة في إقليم كتالونيا.