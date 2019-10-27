رياضة | إنتر ميلان يتحرك لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يتحرك لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي إنتر ميلان الإيطالي في التحرك منذ فترة لإنهاء التعاقد مع نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

إنتر ميلان يبدأ التفاوض لضم راكيتيتش

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي إنتر ميلان بدأ في المفاوضات لضم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة منذ أسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خلاف بين برشلونة وإنتر ميلان بشأن الصفقة ولكن سيتوصل الناديين إلى إتفاق بسبب علاقتهم الجيده ببعضهم البعض.

موقف راكيتيتش من الانضمام إلى إنتر ميلان

وذكرت الصحيفة أن راكيتيتش لا يمانع بالرحيل عن نادي برشلونة في الشتاء نظرا لعدم مشاركته مع الفربق في الفترة الأخيرة كما أن النادي لا يمانع في رحيله.

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قيمة بيع راكيتيتش

وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة سيوافق على بيع راكيتيتش مقابل 35 مليون يورو دون الحصول على أي لاعبين.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش في الشتاء أبرزها نادي ريال مدريد و نادي مانشستر يونايتد.

مشاركات راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف