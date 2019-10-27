رياضة | كبار أوروبا يتراجعون عن ضم نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبار أوروبا يتراجعون عن ضم نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت جميع الأندية الكبيرة في قارة أوروبا عن قرار التعاقد مع نجم نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

نابولي يكشف عن مطالبه لبيع رويز

وكشفت صحفية "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي أكد أنه لا يمانع في بيع الإسباني فابيان رويز جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن رئيس نابولي كشف أنه لن يقبل ببيع رويز بمبلغ أقل من 180 مليون يورو لمن يرغب في ضمه في يناير القادم.

مطالب نابولي تبعد عمالقة أوروبا

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وأشارت الصحيفة إلى أن مطالب نادي نابولي المبالغ فيها جعلت نادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد يصرفون النظر عن التعاقد مع رويز في يناير القادم.

نابولي يرغب في تجديد عقد رويز

كما كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي يسعى بقوه خلال الفترة الحالية لتجديد عقد رويز وقطع الطريق على كبار أوروبا.

مشاركات رويز مع نابولي هذا الموسم

وقد شارك فابيان رويز في 9 مباريات مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.