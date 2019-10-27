رياضة | بركات يكشف أسباب إنضمام كهرباء للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بركات يكشف أسباب إنضمام كهرباء للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد بركات، مدير الكرة بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أسباب ضم محمود عبدالمنعم كهربا، المحترف في الدوري البرتغالي، إلى صفوف منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وأكد بركات عبر تصريحات تلفزيونية: "كهربا ليس غريب عن المنتخب المصري وهذه المرة ليست المرة الأولى، فكان متواجد في صفوف المنتخب خلال فعاليات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا بالجابون".

وواصل مدير المنتخب : "كهربا كان يعاني من أزمات مع الزمالك فقط، والجميع يعرف أنه يركز في الملعب بنسبة 50%، وتركيزه خارج الملعب 50 %".

وأردف بركات : "الكابتن حسام البدري مبيهزرش ولو لم يلتزم اللاعب في التدريبات مع المنتخب ولو لم ينجح في استعادة مستواه سيتم استبعاده.

وأكد نجم الأهلي السابق: "سيتم اختيار 32 لاعبًا في القائمة المبدئية، وسيتم اختيار 24 أو 24 لاعبًا في القائمة النهائية، ومن الممكن استبعاد أي لاعب من الـ6 المحترفين حال عدم إلتزامهم".

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