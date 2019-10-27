رياضة | نتائج مباريات اليوم السبت 26 / 10 / 2019.. سقوط تريزيجه أمام السيتي.. وتعثر كبار إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم السبت 26 / 10 / 2019.. سقوط تريزيجه أمام السيتي.. وتعثر كبار إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتائج مباريات اليوم، حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 26 10 2019، ويأتي أبرزها مباريات مانشستر سيتي، تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي ، ومباراة أتلتيكو مدريد ضد بيلباو في الدوري الإسباني ، ومبارتي يوفنتوس، وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي ، ومباراتي بايرن ميونيخ، وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني، ومباراة الحزم ضد الأهلي في بطولة الدوري السعودي، والقمة المغربية بين الفتح والجيش الملكي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم في السطور التالية.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة العاشرة"

مانشستر سيتي x أستون فيلا، تمكن مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جواديولا، من إنتزاع المركز الثاني مجددًا من ليستر سيتي ومواصلة مطاردة ليفربول المتصدر، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على ضيفه أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، بنتيجة 3-0، سجلها رحيم ستيرلينج، كيفن دي بروين، جوندوجان في الدقائق 46، 65، 70 من زمن المباراة.

وست هام يونايتد x شيفيلد يونايتد، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة، بعدما تقدم روبرت سنودجراس لويست هام في الدقيقة 44، قبل أن يعادل "ليس موست" النتيجة للضيوف في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

برايتون x إيفرتون، سقط إيفرتون في فخ الخسارة أمام مضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واتفورد x بورنموث، سيطر التعادل السلبي على المباراة المتوسطة المستوى بين الفريقين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم.

بيرنلي x تشيلسي، واصل لامبارد المدير الفني لتشيلسي تحقيق النتائج الإيجابية للبلوز بعدما قادهم اليوم لفوز كبير على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-2، سجلها كريستيان بوليسك "هاتريك"، ويليان في الدقائق 21، 45، 56، 58 من زمن المباراة، بينما أحرز هدفي أصحاب الأرض جاي رودريجيز، دوايت ماكنيل في الدقيقتين 86،89 من عمر اللقاء.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة العاشرة”

ديبورتيفو ليجانيس xريال مايوركا، أنتهت المباراة بفوز ليجانيس بهدف دون رد.

بلد الوليد xإيبار، ضرب بلد الوليد ضيفه إيبار بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

أتلتيكو مدريد xأتلتيك بيلباو، سحق الروخيبلانكوس ضيفهم بيلباو بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب "ميتروبوليتانو".

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة التاسعة”

ليتشي x يوفنتوس، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليتشي من فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيفه اليوفي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "فيا دل ماري".

إنتر ميلان x بارما، لم ينجح الإنتر في استغلال هدية اليوفي الثمينة، ليفرط في الصدارة بعد تعثره أمام بارما بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "جوزيبي مياتزا".

جنوى x بريشيا، حقق جنوى فوزًا ساحقًا على ضيفه بريشيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، تناوب على تسجيلها الثلاثي كيفن أغوديالو، وكريستيان كوامي، وجوران بانديف في الدقائق 66، 75، 79 من زمن المباراة.

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نتائج مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة التاسعة”

شالكه xبروسيا دورتموند، سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة كاملة.

بايرن ميونيخ xيونيون برلين، خطف البايرن فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف، سجلهما بافارد، وليفاندوفيسكس في الدقائق 13، 53 من زمن المباراة.

هيرتا برلين xهوفنهايم، خطف هوفنهايم فوزًا صبعبًا من مضيفه هيرتا برلين بنتيجة 3-2.

فرايبورج xلايبزيج، سقط لايبزيخ في فخ الخسارة أمام مضيفه فرايبورج بنتيجة 2-1.

باير ليفركوزن xفيرد بريمن، أنتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الحادية عشر”

ليل xبوردو، سحق ليل ضيفه بوردو بثلاثة أهداف دون مقابل.

ليون xميتز، واصل أولمبيك ليون تفوقه بثنائية نظيفة على ميتز، سجلها ممفيس ديباي في الدقيقتين 50،52 من زمن المباراة.

ستراسبورج xنيس، سقط نيس في فخ الخسارة أمام مضيفه ستراسبورج بهدف دون رد.

ملخص مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين "الجولة الثامنة"

التعاون xالفيصلي، قهر التعاون ضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي التعاون لياندر تاوامبا في الدقيقتين 44، و64 من زمن المباراة.

الحزم xأهلي جدة، سقط الأهلي في فخ الخسارة تحت قيادة مديرة الفني السويسري كريستيان جروس، بنتيجة 2-1.

ملخص مباريات اليوم في الدوري القطري “الجولة الثامنة”

السد xالأهلي، حقق السد فوزًا صعبًا أمام الأهلي بنتيجة 2-1.

الدحيل xالغرافة، خطف الدحيل فوزًا بشق الأنفس من ضيفه الغرافة، في قمة مواجهات الجولة.

ملخص مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الخامسة"

الفتح الرباطي xالجيش الملكي، حسم الجيش الملكي القمة المغربية لصالحه بنتيجة 4-2.