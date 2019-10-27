رياضة | يوفنتوس يتعثر أمام ليتشي.. والإنتر يفرط في الصدارة ضد بارما في أبرز نتائج الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتعثر أمام ليتشي.. والإنتر يفرط في الصدارة ضد بارما في أبرز نتائج الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الكالتشيو" العديد من المفاجأت من العيار الثقيل يتمثل أبرزها في سقوط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ليتشي في ظل غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن اللقاء بعدما فضل المدرب إراحته بسبب الأرهاق.

يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام ليتشي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليتشي من فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيفه اليوفي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وافتتح يوفنتوس النتيجة عن طريق الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 50 من زمن المباراة، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل من خلال ركلة جزاء أيضًا نفذها بنجاح ماركو مانكوسو في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1، في المباراة التي غاب عنها نجم الفريق كريستيانو رونالدو.

الإنتر يفرط في الصدارة ضد بارما

ولم ينجح الإنتر في استغلال هدية اليوفي الثمينة، ليفرط في الصدارة بعد تعثره أمام بارما بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن الجولة ذاتها من بطولة الدوري الإيطالي.

Advertisements