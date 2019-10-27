رياضة | جدول ترتيب الدوري الإسباني اليوم السبت 26/10/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني اليوم السبت 26/10/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقيمت اليوم السبت 26 أكتوبر ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

أهم مباريات اليوم بالدوي الإسباني لكرة القدم.

وتعتبر أهم مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز هي مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

نتائج مباريات الدوي الإسباني اليوم

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز اليوم كالآتي:

ليجانيس × مايوركا

انتهت هذه المباراة بفوز ليجانيس بهدف وحيد.

بلد الوليد × إيبار

فيما انتهت هذه المباراة بفوز بلد الوليد بهدفين مقابل لا شئ.

أتلتيكو مدريد × أتلتيك بلباو

كما انتهت هذه المباراة بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل لا شئ.

ترتيب الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم

ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز عقب مباريات اليوم كالآتي:

1- برشلونة: 19 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 19 نقطة

3- ريال مدريد: 18 نقطة

Advertisements

4- فياريال: 17 نقطة

5- غرناطه: 17 نقطة

6- ريال سوسييداد: 16 نقطة

7- إشبيلية: 16 نقطة

8- بلد الوليد: 14 نقطة

9- خيتافي: 13 نقطة

10- أتلتيك بلباو: 13 نقطة

11- فالنسيا: 13 نقطة

12- ليفانتي: 11 نقطة

13- أوساسونا: 11 نقطة

14- ألافيس: 11 نقطة

15- مايوركا: 10 نقاط

16- إيبار: 9 نقاط

17- سيلتا فيجو: 9 نقاط

18- ريال بيتيس: 9 نقاط

19- ليجانيس: 5 نقاط

20- إسبانيول: 5 نقاط