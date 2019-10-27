رياضة | أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 26 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي متابعات الفوز الكبير على فريق سلافيا براج بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 26 - 10 - 2019 :-

- سبورت الكتالونية : رحيل نجم برشلونة أصبح أمرًا محسومًا

ذكرت تقارير صحافية أن نجم برشلونة يقترب من الرحيل عن الفريق الكتالوني، وأن مفاوضات بدأت بالفعل من جانب إنتر ميلان الإيطالي للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقاً لصحيفة سبورت الكاتالونية، فإن راكيتيتش صاحب الـ31 عاماً لم يعد ضمن لائحة غير القابلين للمساس بهم في فريق المدرب إرنستو فالفيردي واصبح دوره ثانويا في قلعة الكامب نو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي إنتر ميلان مهتم بضم اللاعب الكرواتي وبدأ بالفعل مفاوضات الأسبوع الماضي، حيث توجه ممثلون عن الفريق الإيطالي إلى برشلونة من أجل التوصل لاتفاق.

وأوضحت سبورت أن هناك بعض الاختلافات في المفاوضات لكنها أبرزت في نفس الوقت العلاقة الجيدة بين الناديين.

- برشلونة يستقر على الإطاحة بـ"فالفيردي"

ظهر شبح الإقالة ليطارد إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني من جديد خلال الفترة القادمة لعدة أسباب.

برشلونة يدرس إقالة فالفيردي

وكشفت صحفية "آس" الإسبانية أن هذا الموسم قد يكون هو الموسم الأخير بالنسبة لفالفيردي كمدرب لنادي برشلونة.

وأشارت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة لن تنفذ خيار التجديد إلى فالفيردي لمدة موسم أخر حتى عام 2021 بسبب الأداء الغير مقنع الذي يقدمه الفريق مؤخرا.

كومان يقترب من برشلونة

وأكدت الصحيفة أن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا هو الخيار الأقرب لبرشلونة لتدريب الفريق في موسم 2021.

- ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة ليونيل ميسي في تعاقد فريقه برشلونة الإسبانى مع مهاجم قوي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، لتعزيز الخط الأمامي للبلوجرانا خلال المواسم المقبلة.

ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسبانى رشح المهاجم الأرجنتيني ولاعب إنتر ميلان الإيطالى لاوتارو مارتينيز للإنضمام لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه اللاعب رفقة النيراتزورى.

مانشستر يونايتد الإنجليزي عقبة في طريق ليونيل ميسي

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي تقف عائق أمام رغبة قائد برشلونة ليونيل ميسي، بعد تفكير إدارة اليونايتد في ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خاصة بعد رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ولاعب الوسط المهاجم التشيلي إليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد لفريق إنتر ميلان.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المهاجم الأرجنتيني المتألق في صفوف إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز يملك شرط جزائي في عقده مع النيراتزورى بقيمة 96 مليون جنيه إسترلينى.

- اليونايتد يخطف صفقة ميسي المفضلة

اقتحم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لضمه في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن مانشستر يونايتد يسعي للتعاقد مع الارجنتيني مارتينيز من إنتر ميلان لتعزيز الخط الهجومي للفريق بعد رحيل لوكاكو وسانشيز بالصيف الماضي

واشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد سيدخل حرباً مع برشلونة في صفقة مارتينيز كونه واحد من أبرز المرشحين على طاولة البرسا لخلافة لويس سواريز في الهجوم بالموسم المقبل.

وكان وكيل أعمال اللاعب قد أكد في تصريحات صحفية بأن اللاعب بات قريب من تجديد عقده , علماً أن عقده الحالي ينتهي في عام 2023 ولديه شرط جزائي بقيمة 96 مليون جنيه إسترليني .

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- فرمان ناري.. ميسي يصفع ريال مدريد في الصفقة المنتظرة

دخل نادي برشلونة الإسباني في صراع شرس مع ريال مدريد في صفقة التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيركسن نجم وسط فريق توتنهام الإنجليزي.

ووفقاً لصحيفة Diario Gol " الإسبانية، فإن ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة طلب التعاقد مع إيركسن لاعب وسط فريق توتنهام وخطفه من ريال مدريد.

واضافت الصحيفة، أن ميسي حدد التعاقد مع إيركسن في يناير المقبل ليكون بديلاً للكرواتي ايفان راكيتيتش والمتوقع خروجه من ملعب الكامب نو بسبب عدم الاعتماد عليه في التشكيلة.

وقال المصدر في تقريره أن توتنهام على إستعداد للتخلي عن إيركسن في يناير مقابل 20 مليون يورو فقط علماً أن ريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد يرغبون بالتعاقد معه .

- 35 مليون يورو تقرب نجم برشلونة من إنتر ميلان

عقد مسئولو نادي إنتر ميلان اجتماعًا مع نظائرهم في برشلونة من أجل التفاوض حول ضم النادي الإيطالي للاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية فإن برشلونة يرحب برحيل لاعب الوسط الكرواتي في يناير المقبل، في ظل عدم اعتماد أرنستو فالفيردي عليه في تشكيل الفريق.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن الأسبوع الماضي اجتمع إنتر مع البارسا من أجل التعاقد مع راكيتيتش.

وأضافت الصحيفة بأن البارسا يريد فوق 35 مليون يورو، وهناك اختلاف مع إنتر حول قيمة الكرواتي، ولكن هناك علاقات جيدة بين الناديين، وهناك سعي لحل خروج جيد لجميع الأطراف.

- ميسي يصدم إدارة برشلونة بشأن خليفة فالفيردى

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن قائد برشلونة الإسبانى ليونيل ميسي، رفض البديل المقترح لخلافة المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى أرنستو فالفيردى، والذي ترشحه إدارة البارسا لخلافة المدرب فالفيردي، الذي أصبحت جماهير برشلونة تطالب برحيله بعد الأداء الذي ظهر عليه الفريق خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى يفكر في قدوم المدرب كارلوس أونزوي المدير الفنى لجيرونا الإسبانى الحالي والمدرب العام في فريق برشلونة تحت قيادة لويس إنريكي.

وأشارت التقارير الصحفية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة يرفض ذلك المقترح من إدارة البارسا بتعيين كارلوس انزوي ويري أن علي إدارة الفريق التعاقد مع مدرب أكبر للبارسا خلال الفترة القادمة.

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